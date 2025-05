Simone Inzaghi ha declinato l'offerta da 20 milioni di euro a stagione arrivata dall'Al-Hilal, che si è indirizzato su altri profili. Con questa notizia Tuttosport apre la pagina dedicata al futuro del tecnico, del cui eventuale rinnovo con l'Inter si parlerà solo una volta superata la finale di Champions League.

Già un anno fa Liverpool e Manchester United avevano pensato a Inzaghi, molto più apprezzato in Europa che in Italia dove nonostante delle sessioni di mercato con delle cessioni importanti gli viene ancora rinfacciato il percorso in campionato. Marotta ha promesso il rinnovo annuale e un adeguamento al tecnico, ma se dovesse arrivare il trionfo europeo il potere di Inzaghi aumenterebbe molto, soprattutto a fronte di quanto portato in cassa coi premi Uefa. Sarebbe difficile quindi prescindere da un rinnovo almeno biennale per dare ancora più centralità al tecnico nel progetto.