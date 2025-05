Intervenuto a La Stampa, l'ex campione del mondo Dino Zoff ha parlato del finale di stagione del campionato italiano: "Se Conte dovesse portare il Napoli al titolo di campione d’Italia, il successo avrebbe un significato maggiore" ha detto l'ex numero uno dell'Italia della Juventus.

Se vincono è un miracolo?

"Guardate la classifica degli azzurri un campionato fa. E guardate cosa è accaduto a gennaio: se non sbaglio, a Conte hanno venduto un tale di nome Kvaratskhelia. Se vincono è un miracolo".

Su Inzaghi:

"Non mi stupisce il suo cammino da allenatore: quando l’ho avuto in gruppo mi colpivano la sua preparazione e la cura per i particolari. Bravo".