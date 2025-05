La Lega Serie A ha comunicato le modalità per acquistare i biglietti relativi alle gare di Final Four che vedranno impegnate a Firenze le formazioni del campionato Primavera 1 arrivate ai playoff. Questi i prezzi:

SEMIFINALE B – STADIO CURVA FIESOLE

INTER – VINCENTE GARA 2 27/05/25 ORE 20.30

INTERO € 15,00

UNDER 14 € 5,00

FINALE – STADIO CURVA FIESOLE

VINC. SEMIFINALE A – VINC. SEMIFINALE B 30/05/25 ORE 20.30

INTERO € 20,00

UNDER 14 € 10,00

Come riportato nella nota, per le gare delle Semifinali è possibile acquistare i biglietti a partire da martedì 20 maggio 2025 dalle ore 12.00, mentre per la Finale da lunedì 26 maggio 2025 dalle ore 12.00. Biglietti acquistabili online su https://acffiorentina.vivaticket.it/index.php, presso i punti vendita Viva Ticket oppure alla biglietteria Viola Park (aperta da un ‘ora e 30 minuti prima del fischio di inizio della gara).