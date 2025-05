L'attesa a Parigi per la finale di Champions League tra PSG e Inter sale di livello ogni giorno che passa, e coinvolge non solo i tifosi comuni ma anche quelli VIP. Si pronuncia ai microfoni di RMC Sport anche l'ex stella del tennis mondiale Yannick Noah, che esprime tutta la sua fiducia per l'atto finale di Monaco di Baviera: "Questa è la nostra squadra. Penso che giochino davvero bene. Ho amato l'allenatore fin dall'inizio, lo adoro. Mi piace molto Luis Enrique e quello che ha messo in campo. Ha senso, lo vediamo chiaramente. C'è una bella atmosfera intorno al club. Spero che vincano".