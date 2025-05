"Parma-Napoli non è stata una partita bellissima, contro una squadra che sta avendo difficoltà a chiudere questo campionato e che ha avuto più di un match-ball. Adesso non contano più l’allenatore e la società, che hanno avuto grandissimi meriti, ma i calciatori che devono capire che per vincere le partite occorre essere tosti. Non conta chi va in campo, le gare vanno vinte fin dalla sera prima o durante la settimana", così l'ex attaccante dei partenopei Stefan Schwoch, intervenuto su Televomero, ha parlato dell'ultima sfida affrontata dalla squadra di Conte finita in pari. "I ragazzi, con il Cagliari, devono trovare la forza che è mancata contro il Parma" ha continuato prima di parlare anche dell'ultima sfida dell'Inter, ancora matematicamente in gioco per lo scudetto.

Como-Inter?

"Inzaghi partirà con la squadra titolare, ma appena arriveranno i primi gol dal Maradona inizierà a effettuare le sostituzioni".

Ipotesi spareggio con l’Inter?

"Non si disputerà. Il Napoli vincerà lo Scudetto, ne sono convinto al 100%".