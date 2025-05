E' l'ex Matias Vecino il secondo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare Inter-Lazio 2-2: "Manca una partita dove ci giocheremo tutto, quindi è meglio aspettare. Vogliamo vincere, nel calcio tutto può succedere. Con i tanti cambiamenti che ci sono stati stiamo facendo un buon lavoro. Vedremo come va a finire".

Come valuti la tua stagione?

"L'infortunio mi ha frenato, fino a quel problema stava andando bene. Sono contento di essere tornato. Quanto al futuro, non ne abbiamo parlaro. A fine stagione scadrà il contratto, poi vedremo".

L'analisi della partita.

"Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà contro una delle migliori squadre d'Europa. Nel secondo tempo siamo andati uomo su uomo cercando di limitare la loro costruzione".

C'è amarezza per non aver fatto qualcosa di più in alcune partite tipo Parma? Tu e Pedro siete stati decisivi.

"Serve un mix di giocatori nelle rose forti, giovani ed esperti. E' inutile pensare a ciò che non abbiamo fatto. Facciamo bene la prossima, non perdiamo tempo sul resto. Non dipende da noi, vedremo l'ultima giornata".

La soluzione Vecino trequartista.

"Non è quella che preferisco di più, preferisco giocare nei due in mezzo. Se entro dalla panchina, posso farlo così posso inserirmi in area".