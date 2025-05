L'Inter chiuderà il suo campionato a Como, impegno dell'ultima giornata che consegnerà lo scudetto al Napoli o, più difficilmente, ai nerazzurri che ora si trovano al secondo posto in classifica a -1. Como-Inter, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A, si disputerà venerdì 23 maggio alle 20:45 allo stadio Sinigaglia e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

