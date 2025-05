L'Inter vede complicarsi, e forse sfumare definitivamente, la pista che porta a Nico Paz. La causa è il Real Madrid, deciso a riportare alla base il talento classe 2004 che ha illuminato Como nella sua prima stagione in Serie A. Una crescita, quella del fantasista argentino, non passata inosservata ai Blancos, che dopo aver trovato l'accordo con lo svincolato Trent Alexander-Arnold e aver prelevato Dean Huijsen dal Bournemouth hanno intenzione di riportare a Madrid il loro gioiello affidandosi alla recompra.

"Il Madrid dal 1° luglio può esercitare la "recompra" di Nico Paz, fissata in 9 milioni di euro, 3 in più del prezzo di cessione al Como - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Però i Blancos vogliono che il ragazzo argentino sia a disposizione di Xabi Alonso già nel Mondiale per Club, che inizia a metà giugno. Per questo si sta trattando per accelerare l'operazione, con l'offerta di qualche euro in più per il Como".

