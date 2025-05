Nell'ambito dei pareri raccolti all'interno della Conferenza dei Servizi per il nuovo stadio di San Siro, Regione Lombardia e Comune di Milano hanno avanzato dei dubbi in merito alla realizzazione di una cittadella dello sport tra le opere accessorie, richiesta da bando. Da palazzo Lombardia chiedono di intervenire in modo deciso su questo tema evidenzando: "Tale intervento rivestirebbe un carattere strategico non solo regionale ma anche nazionale, perché potrebbe fungere da traino per la promozione del panorama sportivo italiano".

Ma di quella cittadella, al momento, non c’è traccia. Nel dossier presentato dalle due squadre vengono previsti come “impianti sportivi” un’area giochi per bambini ed un percorso ciclabile e per gli skateboard. Proprio per questa dal comune di Milano arriva un parere più deciso: "In relazione alle nuove strutture sportive, posta la previsione di un loro significativo insediamento, non vengono specificate in maniera puntuale sia le tipologie di attività praticabili sia, pur potendone forse evincere la loro libera fruizione in taluni casi, quali di queste siano in forma aperta e quali possibili oggetto di convenzionamento". Su questo aspetto, dunque Milan e Inter dovranno intervenire in maniera massiccia nel progetto che presenteranno al Comune per l’acquisto definitivo dell’area.