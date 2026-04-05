Ai microfoni di Inter TV è intervenuto il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu che ha presentato così la sfida contro la Roma: “Sicuramente c’è tanta concentrazione, è una partita importante per noi, per i tifosi e per il nostro cammino. Dobbiamo fare le cose che abbiamo fatto fino adesso, magari ancora meglio, essere più lucidi e più concentrati”.