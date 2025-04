Eric Dier, difensore centrale del Bayern Monaco, analizza ai microfoni di Cbs Sports Golazo la sfida persa dai tedeschi contro l'Inter. "Abbiamo giocato bene per la maggior parte del tempo, soprattutto nel secondo. Sei sempre dispiaciuto quando prendi un gol, in contropiede, ma loro sono una squadra molto esperta, lavorano da tempo con lo stesso tecnico e con gli stessi giocatori. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e cosa aspettarci".

"Non abbiamo controllato come avremmo voluto in alcune fasi - aggiunge Dier - ma nella ripresa abbiamo giocato bene, con tanto possesso e abbastanza occasioni da poter fare di più. E ovviamente non siamo contenti di aver concesso il gol dopo l'1-1".