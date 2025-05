A pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Barcellona, il direttore sportivo blaugrana Deco parla ai microfoni di Sky Sport dell'atteggiamento di Lamine Yamal, un giocatore che malgrado la giovane età non sembra conoscere ansia o paura: "Lamine Yamal è questo, un giocatore che non sente la pressione. Ha una maturità diversa, non si spaventa mai; è molto bello per chi ama il calcio vedere giocatori così. Penso possa arrivare tra i più grandi della storia".