"Cosa sono disposto a fare per far vincere la Champions all'Inter? Ho già detto: tifare il Milan alla prima partita. Poi, durante il programma radiofonico "Un giorno da Pecora", mi hanno costretto ad andare da loro a farmi colorare la barba di bianco, rosso e verde. Poi basta. Io bevo pochissimo, ho smesso di fumare, non intendo fare altri sacrifici". Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso nerazzurro, parlando a margine dell'evento "La fine del sistema infinito, il sistema carcerario" in corso a Milano nella sede di Fondazione Cariplo. Lo riporta il Corriere della Sera.