Oggi il Corriere dello Sport, alla vigilia della finale di Champions, sottolinea l'importanza che questa partita avrà in particolare per cinque giocatori dell'Inter.

Si tratta dei "senatori", gli ultratrentacinquenni, quelli che probabilmente avranno l'ultima chance di alzare la coppa. Acerbi (37), Sommer (36), Mkhitaryan (36), Arnautovic (36) e Darmian (35), anche se nello specifico solo all’attaccante austriaco scadrà il contratto alla fine di questa stagione mentre gli altri quattro hanno un altro anno con il club interista.