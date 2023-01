"L'Inter poteva tenere come ha fatto il possesso, ma noi potevamo giocare molto meglio. Non abbiamo concesso tantissimo, abbiamo creato qualche occasione davanti, ma non ci siamo espressi come al solito. Lookman? Per come è entrato, poteva stare un altro po'... Peccato, il risultato ci sta senza dubbio, volevamo una prestazione migliore". Queste le considerazioni di Gian Piero Gasperini dopo il ko con l'Inter ai quarti di Coppa Italia.