L'Inter prepara l'ultima trasferta dell'anno. A Bologna Chivu andrà senza diversi giocatori, liberati in vista del Mondiale. A fare da padrone in questi giorni, dopo la festa nerazzurra, è il mercato. Iniziano i primi movimenti in entrata e in uscita con i tifosi che tornano a sognare.

In estate Oaktree potrebbe mettere a segno uno o più colpi importanti per cercare di alzare l'asticella in Europa dopo la vittoria del Double. In porta si va verso la conferma di Martinez, in ballo anche diversi rinnovi di contratto. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 21 maggio 2026 alle 20:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.