Il nome di Nico Paz è da tempo nei radar dell’Inter, anche se al momento non rappresenta una priorità concreta di mercato.

A parlarne a Sky Sport è Matteo Barzaghi, che ha chiarito l’interesse nerazzurro per il talento argentino: “Non è un giocatore alla Nico Paz che piace, piace Nico Paz. È un nome apprezzato anche dalla proprietà, ai piani alti di Viale della Liberazione”. Il futuro del giocatore resta sospeso tra Como e Real Madrid, e proprio questa situazione viene monitorata con attenzione dall’Inter.

Nessuna trattativa diretta

Barzaghi ha però precisato che non si tratta di un obiettivo immediato: “Non sarà un mercato indirizzato per prenderlo, ma un’osservazione. Se ci sarà l’occasione, l’Inter proverà a inserirsi”. In sintesi, Nico Paz resta un nome gradito, ma legato più a una strategia di monitoraggio che a una trattativa già avviata.