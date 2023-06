Dopo l'addio al sogno Mondiale con la sua Argentina Under 20, sogno infrantosi contro la Nigeria agli ottavi, Valentin Carboni, uno dei nerazzurri protagonisti del Trofeo, saluta i compagni d'avventura ma soprattutto ringrazia il suo popolo caricandolo per le sfide del futuro: "Prima di tutto volevo ringraziare i miei compagni, lo staff tecnico e medico per queste belle giornate che abbiamo condiviso insieme. Inoltre ringraziare le persone che ci hanno dimostrato il loro sostegno e affetto fin dal primo giorno. Abbiamo lasciato tutto sul campo di gioco ma non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che tutti volevamo, questo ci serve come esperienza, per continuare ad imparare e migliorare, Questo è il calcio e dà sempre rivincita. Non c'è niente di più bello che indossare questa maglietta e rappresentare il mio paese. Grazie mille per tutto" si legge su un post pubblicato su Instagram.