"I vent'anni di Francesco Pio Esposito hanno un sapore davvero speciale". È questo l'incipit scelto dall'Inter per il comunicato di auguri del baby bomber classe 2005, reduce dall'esordio con gol alla prima da titolare con il club nerazzurro.

"Oggi l'attaccante nerazzurro nato a Castellammare di Stabia il 28 giugno 2005, spegne 20 candeline ad una settimana esatta dal suo esordio in Prima Squadra con l'Inter - prosegue la nota -. Negli ultimi sette giorni Pio ha collezionato momenti indimenticabili nella FIFA Club World Cup: all'inizio del secondo tempo del match contro gli Urawa Red Diamonds ha fatto il suo debutto in Prima Squadra subentrando al posto di suo fratello Sebastiano, 11 anni dopo aver cominciato la sua avventura nel Settore Giovanile nerazzurro. Tre giorni dopo, sempre al Lumen Field Stadium di Seattle, a 19 anni e 363 giorni ha disputato la prima partita da titolare, realizzando il suo primo gol con l'Inter e spingendo la squadra di Chivu verso la qualificazione agli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025 come prima del Gruppo E. Due sogni realizzati in sette giorni, a poche ore dal suo ventesimo compleanno. A Francesco Pio Esposito i migliori auguri da parte dell'Inter e di tutti i suoi tifosi!".