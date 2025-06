Primo contratto da professionista per Tommaso Della Mora, terzino dell'Inter U20 che quest'anno ha conquistato lo Scudetto Primavera con la squadra di Andrea Zanchetta. Dopo una stagione da protagonista con la sua Beneamata, l'esterno classe 2006 ha rinnovato il suo sì al Biscione come mette nero su bianco sul contratto e su Instagram: "Onorato di poter continuare a lottare per questi colori" si legge sull'annuncio social del terzino.