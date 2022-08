È Stefanie Van Der Gragt l'ultimo colpo di Inter Women. Attraverso un post su Instagram, il difensore olandese classe 1992 ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per la firma fino al 30 giugno 2024 con il club nerazzurro: "Molto felice di firmare per questo fantastico club. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio", si legge nel post.