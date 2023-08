Si chiude un capitolo nella storia dell'Inter Women: dopo sette anni, lascia la squadra nerazzurra Gloria Marinelli. L'attaccante molisana dà l'annuncio sul suo profilo Instagram: "Dopo aver indossato per 7 anni questi colori, mi ritrovo a scrivere parole che mi toccano profondamente. Sette anni in cui ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita, ho lottato per difendere ed esaltare questa maglia cercando di onorarla al meglio. Gli ultimi due anni non sono stati particolarmente positivi ed ora per me è arrivato il momento di concedermi altre occasioni ed altre possibilità. Ringrazio l’Inter e abbraccio calorosamente i miei tifosi i quali in questi anni mi hanno sempre sostenuta, anche nei momenti più difficili e di cui non dimenticherò mai la fiducia che hanno riposto in me. Particolarmente ringrazio le mie compagne: insieme abbiamo portato questa squadra in Serie A, abbiamo faticato e macinato chilometri, abbiamo condiviso gioie e sostenuto insieme il peso di momenti ardui. Abbiamo vinto e abbiamo perso, ma sempre insieme. Vi voglio bene, Gloria".