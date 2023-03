L'a.d. Corportate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato nel corso dell'ECA Forum di Milano anche di questioni relative al club nerazzurro. Ecco le sue considerazioni.

Risposta forte dell'ECA alla Superlega?

"Oggi è importante anche per l'Italia ospitare un evento di tale importanza, discutere di temi strategici per il calcio europeo e italiano. Ci sono parecchi temi da affrontare e il rinnovo delle cariche di FIFA, UEFA ed ECA".

Ci sarà un allargamento del numero delle squadre affiliate all'ECA?

"Assolutamente sì. l'ECA è l'unica vera organizzazione che rappresenta i club nel calcio mondiale con 47 nazioni rappresentate. Vogliamo un'associazione il più allargata possibile".

Sul fronte dei diritti tv, l'ECA affiancherà la UEFA?

"Assolutamente sì, l'ECa gioca un ruolo primario per l'ottimizzazione dei diritti televisivi in ambito europeo: si parla di 4,6-4,8 billions per il prossimo ciclo, significativamente superiore al ciclo precedente a dimostrazione che il calcio europeo desta molto interesse. Siamo al top mondiale".

Anche i contributi di solidarietà sono al centro del discorso.

"Questo è il primo tema all'ordine del giorno. Ci saranno parecchie iniziative soprattutto per le popolazioni vittime del terremoto in Turchia e Siria. Solidarietà anche con proventi per quei club che non partecipano alle coppe europee. Sono investimenti per il mondo del clacio".