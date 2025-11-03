L'Inter U23 vince soffrendo a Zanica e batte l'AlbinoLeffe 1-3. La squadra di Vecchi non ha certamente giocato una partita spettacolare, nonostante il vantaggio al 20' con Cocchi. Nei primi minuti i padroni di casa avevano più volte sfiorato il gol, prima con De Paoli da fuori, traversa per lui, e poi con Sali. Dopo un finale di primo tempo equilibrato, la ripresa si è aperta con il rigore per i seriani. De Paoli ha spiazzato Melgrati, riequilibrando momentaneamente i conti. Nel finale, dopo una ventina di minuti di grande apprensione, con Cocchi ancora protagonista in difesa, l'hanno decisa i cambi di Vecchi. Due gol di Topalovic, due assist di Agbonifo, ai minuti 84 e 92. Entrambi entravano dalla panchina. Buon risultato quindi per la seconda squadra nerazzurra, che resta al quarto posto nel girone A di Serie C.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE-INTER U23 1-3

Marcatori: Cocchi (20'), De Paoli (52', rig.), Topalovic (84', 90'+2)



ALBINOLEFFE (3-5-2): Facchetti; Potop (dal 17' Garattoni), Sottini (dall'87' Giannini), Baroni; Gusu, Lupinetti (dall'87 Duranti), Mandelli, Parlati, Ambrosini (dall'87' Astrologo); De Paoli (dall'82' Sarr), Sali. A disposizione: Di Chiara, Baldi, Paganessi, Agostinelli, Borghi, Lekaj. Allenatore: Giovanni Lopez

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano (dal 73' Berenbruch), Kamate (dal 87' Avitabile), Fiordilino (dall'82' Topalovic), Kaczmarski, Cocchi; La Gumina (dall'82 Agbonifo), Lavelli (dal 73' Iddrissou). A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Mayé, Spinaccè, Zarate, David, Mosconi. Allenatore: Stefano Vecchi

Ammoniti: Prestia (I), De Paoli, Sottini (A)

Arbitro: Giovanni Castellano (sez. di Nichelino)

Assistenti: Dario Testaì (sez. di Catania) e Marco Colazzo (sez. di Casarano)

Quarto ufficiale: Lorenzo Massari (sez. di Torino)

Operatore FVS: Vittorio Consonni (sez. di Treviglio)

RIVIVI IL LIVE

Fischia tre volte Castellano: l'Inter U23 passa a Zanica 1-3. Doppietta di Topalovic decisiva nel finale, dopo i gol di Cocchi per l'Inter U23 e il rigore di De Paoli.

90'+5 - FVS per l'Albinoleffe: Prestia si è agganciato in area di rigore con Sarr, non sembra esserci granchè. Non c'è nulla.

IL GOL - L'AlbinoLeffe è sbilanciato, l'Inter U23 punisce. Agbonifo rientra sul destro dalla sinistra e serve Topalovic al limite dell'area. Stop e destro: palla sotto al sette e 1-3.

90+2 - GOOOLLLLL DELL'INTER! TOPALOVIC FA DOPPIETTA: 1-3! Partita in ghiaccio.

90' - Cinque di recupero, e di sofferenza per l'Inter U23, all'AlbinoLeffe Stadium.

87' - Vecchi cambia ancora. Dentro Avitabile per Kamaté. Intanto Lopez ha esaurito le sostituzioni: Astrologo, Giannini e Duranti prendono il posto di Ambrosini, Lupinetti e Sottini.

IL GOL - Ripartenza pazzesca dell'Inter U23. Agbonifo serve Berenbruch, che porta per una ventina di metri prima di chiudere la triangolazione. Sul fondo Agbonifo mette un bel cross morbido per Topalovic. Lo sloveno, tutto solo, incorna e mette sul secondo palo. Terzo gol in stagione e Inter in vantaggio 1-2.

84' - GOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! TOPALOVIC! SUBITO LUI, SU ASSIST DI AGBONIFO, 1-2!

82' - Fuori La Gumina e Fiordilino, dentro Agbonifo e Topalovic. Cambia anche Lopez, che sceglie Sarr per De Paoli.

80' - La Gumina calcia forte, Mandelli ci mette la testa e respinge. Berenbruch raccoglie la sfera e ci prova a sua volta: deviazione e palla in corner.

79' - Giallo per Sottini, che stende Iddrissou. Bravo qui l'attaccante nerazzurro a far valere la sua forza fisica e a scappare via alla marcatura avversaria.

77' - Baroni di testa, da solo, non trova la porta. Altro grande rischio per la squadra di Vecchi, in netta difficoltà.

75' - Che brivido su corner per l'Inter U23. Lupinetti gira di testa, Melgrati è bravo in tuffo ma non riesce ad allontare. Sulla ribattuta va Sali a botta sicura, Cocchi si immola e salva tutto, ancora.

73' - Cambi per Vecchi. Entra Iddrissou in attacco al posto di Lavelli, Berenbruch rileva Kamaté.

72' - Garattoni prova da lontanissimo. Melgrati blocca dopo il rimbalzo.

70' - Rimpallo che favorisce Lupinetti in area di rigore. Intervento provvidenziale in scivolata di Alexiou, molto bravo a chiudere.

67' - Altro giallo, questa volta per De Paoli. Dura entrata su La Gumina per l'autore del gol dell'1-1.

64' - Ora l'AlbinoLeffe è di nuovo in controllo della sfida. Cocchi, decisivo, interviene su Sali, ben trovato dietro la difesa da Lupinetti.

63' - De Paoli prova la soluzione di potenza sul palo del portiere. Melgrati respinge in qualche modo, libera Fiordilino.

62' - Incursione palla al piede di Lupinetti, Prestia spende il fallo al limite dell'area. Giallo ben speso dal capitano dell'Inter U23, con la squadra troppo slegata in fase difensiva. Occhio perchè la punizione è decisamente pericolosa.

59' - Ritmi più bassi ora. Entrambe le squadre sono consapevoli della delicatezza di questo momento della partita ed evitano di scoprirsi per non correre rischi.

IL GOL - De Paoli apre il piattone, palla rasoterra a fil di palo con Melgrati che si era tuffato alla sua destra.

52' - Gol di De Paoli, glaciale. Spiazzato Melgrati e palla in porta. Ora è 1-1 a Zanica.

52' - Castellano conferma la decisione, dal dischetto andrà De Paoli.

50' - Mischione in area di rigore dell'Inter e calcio di rigore per i padroni di casa. Kaczmarski ha steso Sali. Grande confusione e Vecchi si gioca quindi la carta FVS.

21.32 - Inizia la ripresa a Zanica!

Il primo tempo dell'AlbinoLeffe Stadium vede i nerazzurri chiudere in vantaggio 0-1. Nei primi venti minuti i seriani erano stati ampiamente la squadra più pericolosa. Due le occasioni più succulente: prima De Paoli ha colpito la traversa da fuori, poi Sali ha sbagliato a porta vuota su errore di Prestia. Soltanto un minuto più tardi il gol di Matteo Cocchi. Il laterale sinistro, uno dei gioielli più scintillanti del vivaio dell'Inter, ha pescato il primo gol tra i professionisti con una grandissima giocata. Sulla palla spiovente in area di rigore ha calciato al volo, mettendo la sfera sotto la traversa. Poi, nella seconda parte, la partita si è sporcata notevolmente, diventando molto più equilibrata.

21.16 - Fischia due volte Castellano. Inter U23 avanti 0-1 a Zanica dopo il primo tempo.

45' - Uno di recupero.

40' - Lavelli, in buona posizione al limite dell'area, sbaglia il tocco al momento sul più bello. Palla persa.

36' - Tornano a farsi vedere i padroni di casa. Sali a centro area colpisce male e mastica il pallone, Melgrati blocca.

35' - La partita si sta un po' sporcando. Gioco spezzettato ora a Zanica, con l'intensità che aumenta in mezzo al campo.

29' - Il gol ha tolto un po' d'inerzia all'AlbinoLeffe, che muove sì il pallone ma fatica a trovare spazi. Contestualmente, anche i nerazzurri hanno alzato il pressing.

25' - La partita continua sui binari che stava tenendo prima del gol. L'AlbinoLeffe gestisce la palla, arrivando al tiro con costanza. L'Inter U23 aspetta e cerca di ripartire.

IL GOL - Gol sbagliato, gol subito per l'AlbinoLeffe. Cinquegrano arriva sul fondo a destra e crossa. La Gumina viene anticipato dai difensori, la palla si impenna e spiove sul secondo palo, dove c'è Cocchi. Il laterale mancino calcia al volo. Botta secca all'incrocio dei pali, Inter in vantaggio dopo un avvio complesso.

20' - GOOOOOOL DELL'INTER! COCCHI, SUPER GOL! 0-1 a sorpresa per i nerazzurri dopo venti minuti non semplici.

19' - Altra clamorosa chance per l'AlbinoLeffe. Questa volta Sali se lo mangia. Prestia si appoggia all'indietro verso Melgrati ma l'attaccante seriano è in agguato e intercetta. Dopo aver saltato Melgrati non trova lo specchio della porta e spreca tutto. Errore inusuale per il capitano nerazzurro.

17' - Cambio per l'AlbinoLeffe, che perde Potov per infortunio. Entra Garattoni.

15' - De Paoli vicino all'eurogol dalla distanza. Il dieci seriano controlla, guarda la porta e calcia: la palla colpisce la parte alta della traversa e va sul fondo. Grande conclusione di un De Paoli decisamente ispirato.

13' - Più equilibrio adesso. L'Inter ci prova da palla inattiva. C'è una carica di Lavelli su Facchetti, con Castellano che ferma tutto.

9' - Avvio difficile per l'Inter U23, che ora prova ad alzare il baricentro. Kamaté e Cocchi però, in due diverse occasioni, sbagliano il passaggio in verticale.

6' - De Paoli pericoloso! Bella sponda di Lupinetti e tiro al volo. Palla alta, ma De Paoli era solo a centro area.

5' - Due buone cose di Cocchi: prima chiude sul cross da sinistra a destra della squadra di casa, poi si immola su un tiro potente dell'attacco seriano. Palla in corner.

4' - Parlati ci prova per l'AlbinoLeffe. Palla larga dopo il tiro dal limite dell'area.

20.30 - Fischia Castellano, rotola il pallone: è iniziata AlbinoLeffe-Inter U23!

20.28 - Ingresso delle squadre in campo a Zanica. Padroni di casa con il tradizionale completo celeste, Inter in nerazzurro.

Dopo aver passato il turno in Coppa Italia Serie C, l'Inter U23 di Stefano Vecchi torna a giocare in campionato. Il posticipo della dodicesima giornata del girone A vede i nerazzurri protagonisti nello stadio di Zanica, casa dell'AlbinoLeffe. Dall'altra parte i seriani allenati da Giovanni Lopez. La classifica del campionato vede l'Inter al quarto posto, dietro a Vicenza, capolista in solitaria, Brescia e Lecco. I bergamaschi invece sono dodicesimi.