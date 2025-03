Yann Sommer è stato tra i protagonisti della gara sfida tra Inter e Udinese. A Sport Tv Portugal, l'estremo difensore racconta com'è andata la partita del Meazza. "E' stata dura. Nel primo tempo molto bene, abbiamo avuto il controllo della partita. Nel secondo loro hanno fatto molto pressing in più e abbiamo fatto tanti lanci lunghi. Difficile contro una squadra così", dice.

"Penso - prosegue - che loro abbiamo preso molto più rischi in avanti e noi non abbiamo avuto le opzioni per entrare nelle linee. Loro hanno fisico, ti rimandano indietro la palla, così è difficile. Il derby? E' un'altra partita, molto importante. Ora recuperiamo velocemente e bene, poi pensiamo alla gara".