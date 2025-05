L’Inter, al termine di una gara stratosferica, è riuscita a guadagnarsi l’accesso alla finalissima superando 4-3 ai supplementari un Barcellona mai domo. Il gol di Francesco Acerbi al 93esimo ha portato tutto ai supplementari, poi Frattesi ha deciso la sfida a favore dei nerazzurri. Grandi festeggiamenti a Milano e ora la testa è al 31 maggio a Monaco di Baviera per la finale. Una possibile vittoria della squadra di Inzaghi è data a 2.25 – riporta Agimeg.

Ma chi affronterà l’Inter nell’ultimo atto della Champions League? Questa sera va in scena la sfida di ritorno tra PSG e Arsenal, con i parigini forti dell’1-0 conquistato all’andata. Secondo i bookmakers, la squadra di Luis Enrique è favorita per il passaggio del turno, quotato a 1.25, mentre una loro vittoria finale della Coppa è data a 2.00. Gli inglesi, invece, sono chiamati all’impresa: la rimonta dell’Arsenal e l’accesso alla finale pagano 4.00 volte la posta, mentre un trionfo dei Gunners in Champions League è valutato a 7.50.