Grande serata a San Siro: in scena Inter-Liverpool, gara valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League. Nerazzurri a quota 12 e vogliosi di riscattarsi dopo il ko beffardo di Madrid con l'Atletico; Reds in grave affanno e reduci dal rovescio 1-4 di Anfield con il PSV.
QUI INTER – Chivu non ritrova nessuno degli infortunati "storici" e, anzi, rischia di perderne un altro: solo oggi ci sarà la decisioni sulla disponibilità di Akanji, vittima ieri di un lieve attacco influlenzale che gli ha negato la rifinitura della vigilia. Difficile, ad ogni modo, perevedere lo svizzero titolare: pronto Acerbi, favorito su De Vrij, con Bisseck braccetto a destra. Non è da escludere il riposo per uno tra Bastoni e Dimarco, con Carlos Augusto in grande forma. Sull'altro versante, invece, va verso la conferma di Luis Henrique. In mezzo al campo riecco Mkhitaryan, pronto a tornare in campo dal 1' dopo gli spezzoni con Venezia e Como. In attacco, invece, favorita la Thu-La su Bonny ed Esposito.
QUI LIVERPOOL – La situazione in casa Reds è critica. Oltre ai risultati scadenti e alle diverse defezioni, Slot deve fare i conti anche con il caso Salah, non convocato per Milano dopo le dichiarazioni di fuoco post-Leeds. Oltre ai lungodegenti Leoni, Bajcetic e Frimpong, assenti pure Endo, Chiesa e Gakpo. Scelte risicate, quindi, per il tecnico neerlandese, che potrebbe rinunciare al tanto caro 4-2-3-1. Solito ballottaggio a sinistra Robertson-Kerkez, mentre è certo il rientro in mediana dal 1' di Mac Allister. In attacco Wirtz alle spalle di Ekitiké e Isak in una sorta di 4-3-1-2? Dubbi...
---
PROBABILI FORMAZIONI:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Panchina: Martinez, Taho, Akanji, De Vrij, Carlos Augusto, Sucic, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Dumfries.
LIVERPOOL (4-3-1-2): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Isak, Ekitiké.
Panchina: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Lucky, Kerkez, Jones, Nyoni, Ngumoha.
Allenatore: Slot.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Gakpo, Chiesa, Endo, Frimpong, Leoni, Bajcetic.
ARBITRO: Zwayer.
Assistenti: Kempter e Dietz.
Quarto ufficiale: Petersen.
Var: Storks.
Avar: Dingert.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
