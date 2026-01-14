Nonostante una prova convincente contro l'Inter, il Lecce esce a mani vuote da San Siro. Eusebio Di Francesco si presenta in conferenza stampa per commentare la sconfitta di misura: "A Parma ci sono state scelte individuali sbagliate, era una partita che poteva fare doppiamente male perché abbiamo perso uno scontro diretto. Stasera abbiamo preso un gol evitabile, concedendo poco all'Inter e abbiamo avuto opportunità di farle male. Basta vedere i cambi per capire il livello che hanno. Siamo calati nella ripresa, ci può stare. Ci teniamo stretti la prestazione, potevamo portare a casa un risultato importante. Dovevamo essere più coriacei".

La negatività attorno alla squadra.

"Io parlo anche per dare messaggi ai ragazzi. Se da una gara del genere si estrapola solo il risultato, ed è così in Italia e non sono stupido e lo so. Ma non possiamo buttare all'aria una prestazione come quella col Parma persa per un'ingenuità. L'ambiente non deve essere negativo, siamo dispiaciuti e incazzati dopo le sconfitte. Dobbiamo capire che anche da San Siro, con sofferenza, si può portare a casa il risultato. Bisogna imparare a leggere le critiche sensate".

Il 4-2-3-1.

"Hai letto bene la partita, bravo. Bastoni non fa il terzo ma il terzino, di conseguenza ti devi comportare in un certo modo. L'Inter ha 4 attaccanti forti, ed è giusto così perché compete su tutti i fronti. Gandelman ha corsa facile e tempi di inserimento che ci permetteranno di trovarlo in area in partite in cui avremo di più il controllo".

Le prestazione di Kaba e Pierotti.

"Siebert ha fatto una prestazione ottima, vi ricordate come giocò col Milan a San Siro? E' un altro giocatore grazie al lavoro, complimenti a lui per la partita fatta. Kaba è subentrato, Pierotti ha fatto un'ottima partita dal punto di vista della caparbietà da quinto. A me non piace andare sui singoli, siamo dispiaciuti per il risultato dopo questa prestazione".

Si aspetta altro dal mercato?

"Ricevo spesso i complimenti, però alla fine bisogna fare qualche risultato in più perché ce lo meritiamo. Per quanto riguarda il mercato, faremo sicuramente altro, mi affido alle sapienti mani del mio direttore che sa dove dobbiamo migliorare. Vedremo".

Pierotti si è sdoppiato nel ruolo di mezzala e terzino, può fare altro?

"Ha tutto, è solo una questione di disciplina tattica. La qualità migliore di un difensore è l'attenzione, lui deve lavorare su questo".