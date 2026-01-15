"Sincero, schietto e completo". Sono questi, secondo Danilo D'Ambrosio, i tre aggettivi che descrivono al meglio Cristian Chivu. "Riesce a essere sincero e schietto in una piazza blasonata come l'Inter, e non è una cosa facile - le parole dell'ex difensore dell'Inter a Radio TV Serie A -. Fin dall'inizio ha detto che non voleva farsi piegare dal sistema, ci sta riuscendo. Oltre alla comunicazione, mi sta piacendo anche sotto l'aspetto tattico perché la sua squadra non perde mai la concentrazione. E' assolutamente centrato sulle ambizioni dell'Inter". 

Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print