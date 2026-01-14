Ko di misura per il Lecce di Eusebio Di Francesco, sconfitto 1-0 dall'Inter grazie alla zampata di Esposito. Il tecnico dei salentini si presenta davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo del match di San Siro: "Ci è capitato di fare ottime prestazioni e poi l'episodio ti gira contro. Oggi abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo ci siamo abbassati per la forza dell'Inter e per la qualità dei loro cambi. Peccato perché siamo stati ingenui nel gol. Dispiace, ma ci teniamo stretti la prestazione. Ora bisogna guardare anche i risultati perché la classifica là sotto si fa corta".

Nel secondo tempo chiedevi di gestire il pallone, è una sensazione giusta?

"Sì perché contro queste squadre, se 'gliela ridai sempre' come dico io, allora gli dai più opportunità. Gestendo la palla invece puoi provare ad attaccarli. Abbiamo cercato di dare freschezza con i cambi, ma peccato per il gol. Mi aspettavo un secondo tempo più di sofferenza e ci sta anche questa differenza tra le due squadre, ma avrei voluto una migliore gestione della palla nella parte centrale del secondo tempo".

Oggi però è stata una grande prestazione mentale, nonostante le assenze. Come è stato l'avvicinamento post Parma?

"La forza mentale è un po' di tutti, anche dell'allenatore. Con i ragazzi sono stato chiaro: non dobbiamo sentirci quelli sbagliati degli ultimi 30' contro il Parma con delle scelte che ci hanno portato a nervosismi ed espulsioni. Ha fatto male per come stavamo gestendo la gara, ma dispiace anche per oggi. I ragazzi devono capire che con questa compattezza ce la possiamo giocare con tutti. Oggi abbiamo fatto delle buone pressioni, quando ci siamo difesi più alti potevamo fare più male all'Inter. E questa prestazione ci deve dare consapevolezza".