Con l'avvicinarsi del traguardo per l'acquisto di Branimir Mlacic si era ipotizzato, nei giorni scorsi, che l'Inter potesse spedire il ragazzo in Under 23. Come riporta Tuttosport, si è invece deciso che il difensore acquistato dall'Hajduk Spalato rimanga in patria in prestito fino a fine stagione, nonostante l'investimento da 5 milioni.

Né il giocatore, né il padre che ne cura gli interessi, erano infatti entusiasti all'idea di andare a giocare in Serie C. Ora restano solo gli ultimi dettagli da dover limare. Spera invece di poter entrare nell'organico di Stefano Vecchi l'altro croato nel mirino, Leon Jakirovic, diciassettenne nella Dinamo Zagabria con caratteristiche "alla Bastoni" (è mancino). Seguito da oltre un anno da Ausilio e Baccin, è però nel mirino anche di un paio di club tedeschi e del Salisburgo. Contatti avviati per capire la fattibilità dell'operazione, nella scorsa annata la Dinamo Zagabria ha rifiutato un'offerta da 1,5 milioni di euro.