Dopo il pareggio contro il Napoli, l’Inter cerca di rimettere il piede sull’acceleratore e proseguire la sua marcia in vetta alla classifica in questo impegno contro il Lecce, che va a chiudere ufficialmente il girone di andata. Così il presidente nerazzurro Beppe Marotta presenta la gara a DAZN.

La scelta di Chivu di dare un giorno di riposo è stata corretta, un suo commento?

“Siamo in un momento innovativo del gioco del calcio, dove si consuma un muscolo come il cervello. L’allenatore ha cognizione di cosa fare e decidere, ha dato un giorno di riposo ma non incide assolutamente con le tabelle di lavoro e gli standard. Se ha deciso così è giusto che lo abbia fatto”.

Sulla corsia di destra si andrà a trovare il profilo giusto per rinforzare la supersquadra che è l’Inter?

“La notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente di quanto fosse prevedibile, ci è mancato e spero torni presto a disposizione di Chivu. Poi bisogna dire che non è facile trovare un profilo che sia all’altezza di società come l’Inter”.

Presto significa metà febbraio?

“Non mi pronuncio per rispetto dello staff medico ma siamo ottimisti”.

Qual è il dettaglio che manca per vincere gli scontri diretti con Napoli, Juve e Milan?

“Credo che sia più che altro una considerazione statistica. Le prestazioni sono sempre state buone con queste squadre, poi abbiamo apportato delle modifiche alla rosa e l'undici che va in campo ringiovanendo il reparto difensivo. Quindi l’esperienza per rimediare a certi errori non è a livello altissimo. Fa parte di un percorso di crescita, Chivu lo sa; però io ho avvertito una crescita di questi giocatori e questo è di buon auspicio per il futuro”.

Vuole commentare le ultime parole di Conte?

“Assolutamente no, ognuno è libero di esprimere i propri pensieri. Siamo in una fase interlocutoria dove anche le provinciali danno fastidio alle grandi perché si guarda la classifica come a inizio campionato non avveniva”.