"Nel primo tempo siamo stati alti, compatti e aggressivi. Nella ripresa è venuta fuori la qualità dell'Inter". Questo il breve commento affidato a Rai Radio 1 da Eusebio Di Francesco, a margine del match perso da misura dal Lecce a San Siro.

"C'era la possibilità di fare un grande risultato, un pari ma anche una vittoria perché abbiamo avuto la possibilità di far male all'Inter in ripartenza - ha aggiunto a Sportmediaset -. Ci dobbiamo credere di più, con questo atteggiamento possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo migliorare sul piano della freddezza, nelle scelte di qualità".