Si suda d'inverno, e non per anomalie metereologiche. Il Lecce si rivela un osso molto più duro del previsto, ringalluzzito da un'Inter che scende in campo in maniera abulica, mostrando meno cattiveria e qualche imprecisione in più del solito. Partita strana, dove i salentini arrivano addirittura a sognare il colpo grosso col tiro di Siebert respinto di pugno da Yann Sommer. Ma quando Cristian Chivu decide di mandare in campo la propria artiglieria pesante, i nerazzurri cambiano ritmo e alla fine vengono premiati dal tap-in sporco ed efficace di Pio Esposito sulla respinta di Wladimiro Falcone che suggella un successo pesantissimo facendo saltare anche Chivu dalla panchina fino a ostto la curva: l'Inter è campione d'inverno e soprattutto riesce a piazzare il primo allungo in vetta alla classifica.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 1-0

MARCATORE: 78' Esposito

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf (57' 11 Luis Henrique), 23 Barella (57' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan (72' 10 Lautaro Martinez), 30 Carlos Augusto; 14 Bonny (57' 94 Esposito), 9 Thuram (87' 8 Sucic)

In panchina: 40 Calligraris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 45 Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.

LECCE: 30 Falcone; 17 Veiga, 5 Siebert, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 93 Maleh (86' 6 Sala); 50 Pierotti (82' 11 N'Dri), 16 Gandelman (68' 77 Kaba), 23 Sottil (68' 7 Tete Morente); 9 Stulic.

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 79 Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Passeri - Di Gioia. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Maggioni. Assistente VAR: Chiffi.

Note

Spettatori: 69.321

Possesso Palla: 70% - 30%

Tiri totali: 19-8

Tiri in porta: 7-1

Ammoniti: Thuram (I), Veiga (L), Luis Henrique (I)

Corner: 12-3

Recupero: 1°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA MARESCA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! L'INTER SUDA MA BATTE 1-0 IL LECCE ED È CAMPIONE D'INVERNO!!!

94' - Ultimo corner per il Lecce, sale anche Falcone.

94' - N'Dri guadagna una punizione, Luis Henrique butta via la palla e viene ammonito.

93' - Il Lecce batte una rimessa almeno dieci metri più avanti rispetto al previsto, Maresca inverte.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

88' - Bell'impatto di Frattesi, arcigno a chiudere su Alex Sala.

87' - Chivu ricompone l'assetto tattico di partenza: fuori Thuram, in campo Sucic.

86' - Schema del Lecce su punizione con conclusione da lontanissimo di Maleh, palla abbondantemente alta. Proprio Maleh esce, al suo posto Alex Sala.

85' - Fallaccio di Bastoni su Kaba.

84' - Lancio di Lautaro troppo profondo per Luis Henrique, palla fuori.

84' - Tiago Gabriel decide di strapazzare di coccole Thuram, trattenendolo e impedendogli di ricevere un pallone.

83' - Grande recupero di Frattesi che si prende il fallo da Coulibaly.

82' - Fuori Pierotti nel Lecce, in campo N'Dri.

80' - Esposito vicinissimo al bis!!! L'attaccante apre il piatto sul palo più lontano, palla fuori di niente.

IL GOL DI ESPOSITO: Finalmente cade il muro Lecce. Cade col tiro di Lautaro che Falcone respinge con un bagher non perfetto, che lascia la palla lì succulenta per lo squalo Esposito che non deve fare altro che ribadire in rete approfittando della scivolata di Siebert e mostrare i muscoli sotto la Curva Nord.

78' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

77' - Falcone segue con gli occhi la spizzata di Esposito, poi la smanaccia in corner.

75' - Bastoni cerca il dialogo con Zielinski, che però gli serve un pallone orribile. Lo stesso Bastoni poi recupera.

73' - Siebert impegna Sommer! Il difensore si trova inaspettatamente in area e calcia a botta sicura dal dischetto del rigore dopo la percussione di Kaba, Sommer smanaccia.

72' - Arriva il momento di Lautaro Martinez, fuori Mkhitaryan.

71' - Reclama Pio Esposito per un presunto mani in area di Siebert, Maresca aspetta poi fa procedere.

69' - Tete Morente resta a terra dopo un contrasto con Frattesi, Maresca vede che si tocca la testa e interrompe il gioco tra le proteste.

68' - Cambi per il Lecce: dentro Kaba e Tete Morente, fuori Gandelman e Sottil.

68' - Palla intelligente di Pio Esposito per Frattesi il cui cross viene smorzato e raccolto da Falcone, ma poi viene fischiato offisde.

64' - Bastoni indovina un cross ottimo per scelta di tempo, Siebert anticipa Frattesi e Acerbi pronti a piombare sulla palla.

63' - Netta ostruzione di Veiga su Carlos Augusto, giallo per il calciatore del Lecce.

62' - Mkhitaryan prima centra la barriera, poi cicca completamente la ribattuta.

60' - Bella punizione guadagnata da Pio Esposito a ridosso dell'area di rigore del Lecce.

59' - Thuram prova la conclusione in porta, Siebert legge la traiettoria e fa scudo col corpo.

57' - Arrivano i cambi: Frattesi rileva Barella, Diouf lascia il campo a Luis Henrique ed Esposito entra al posto di Bonny.

54' - Chivu prova a cambiare l'inerzia dalla panchina: pronti Frattesi, Luis Henrique e Pio Esposito.

54' - Falcone se la prende comoda prima di un rinvio, San Siro fischia.

53' - Ancora Diouf prova la conclusione piazzata sul secondo palo, pallone morbido parato da Falcone.

51' - Falcone si presenta al match con un gran colpo di reni a dire no al colpo di testa di Thuram lanciato da Carlos Augusto. L'azione prosegue fino alla conclusione di Diouf che termina fuori da posizione ideale.

50' - Prova la conclusione Pierotti, pallone smorzato e raccolto da Sommer. Kolarov dà indicazioni impellenti ai giocatori che si stanno scaldando.

49' - Sono 69.321 gli spettatori a San Siro in questo freddo mercoledì sera.

48' - Fallo di Akanji su Sottil, giallorossi che sono usciti dagli spogliatoi ancora più spavaldi.

46' - Il primo tentativo in ripartenza è del Lecce, Akanji mura la conclusione di Sottil dalla lunga.

-----

21.52 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.50 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Non è la solita Inter, confusionaria e poco brillante. Anche per merito di un buon Lecce che chiude con ordine tutti gli spazi e se può arriva anche a pungere lì davanti, come dimostra l'occasione clamorosa di Sottil a fine primo tempo. Tra un giallo per simulazione a Thuram e un rigore revocato a Bonny, l'Inter però fatica a imporre il suo consueto gioco mostrando una certa lacunosità e qualche errore tecnico di troppo.

-----

45' + 4 - Con qualche secondo di anticipo, Maresca dichiara concluso il primo tempo: Inter e Lecce vanno a riposo sullo 0-0

45' + 3 - Carlos Augusto va di testa, para Falcone che poi serve velocemente Sottil che prova a sorprendere Sommer fuori dai pali dopo aver superato Zielinski: tiro a lato.

45' + 2 - Bastoni calcia rapidamente una punizione, Maresca ferma tutto causando le proteste del giocatore nerazzurro.

45' + 1 - Crossa Barella, palla imprecisa che Gallo accompagna fuori. Chivu abbastanza perplesso a bordocampo.

44' - Saranno quattro i minuti di recupero. Errore collettivo della difesa dell'Inter, Stulic non ne approfitta calciando fuori anche se partito in offside.

43' - Sottil si infrange su Akanji che prova a rilanciare un'azione offensiva, per Maresca è fallo.

41' - Mkhitaryan fa tutto bene nell'accentrarsi e ubriacare Maleh che va a terra, ma poi tira male sparando in curva.

40' - Azione confusa dell'Inter, che perde palla con Carlos Augusto scippato da Perotti che però non capitalizza e permette all'Inter di rilanciare l'azione con Mkhitaryan che serve Thuram in avanti, alla fine Gandelman anticipa Zielinski.

36' - Dal corner di Barella, la palla attraversa l'area finché viene raccolta da Mkhitaryan che conclude mandando fuori.

35' - Mkhitaryan riceve palla da Carlos Augusto e prova da fuori, Siebert ci mette il corpo e devia in corner. Nel frattempo, Carlos Augusto lamenta qualche problema.

32' - Crossa Bastoni trovando Thuram che supera Tiago Gabriel sullo stacco ma senza inquadrare la porta col colpo di testa.

31' - Bel lancio dalle retrovie per Bonny, Falcone esce e spazza via la palla in fallo laterale.

28' - Rientra Maresca e annuncia: Veiga tocca il pallone, rigore annullato.

26' - On Field Review per Maresca. Le immagini fanno intravedere un tocco di Bonny che leverebbe il pallone dalla disponibilità di Veiga, Maresca però resta ad osservare... Intanto espulso un componente della panchina leccese.

25' - VAR al lavoro, si valuta un eventuale tocco precedente del pallone di Veiga prima dell'atterramento di Bonny.

24' - Calcio di rigore per l'Inter! Bonny balla tra due difensori, finché Veiga non lo stende in area. Maresca si china per controllare l'azione e poi fischia.

22' - Aumenta l'intensità nerazzurra, Lecce costretto a chiudersi in calcio d'angolo.

21' - Bella azione dell'Inter, che però finisce con un lancio di Barella troppo profondo per Diouf che non evita l'uscita sul fondo.

19' - Sottil punta Akanji che mura il suo cross, concedendo corner al Lecce.

17' - Thuram cade in area contrastato da Pierotti, per Maresca che è lì davanti non ci sono dubbi: giallo per simulazione all'attaccante dell'Inter. Troppo morbido il tocco dell'argentino secondo l'arbitro.

16' - Bella palla di Bonny che però non riesce a trovare nessuno in area, para Falcone.

15' - Dialogo tra Bonny e Zielinski, ottima difesa del pallone del francese prima dello scarico per il compagno che calcia da fuori mandando alto.

12' - Assist involontario di Akanji recuperato da Coulibaly che mette subito davanti per Maleh, il quale non riesce ad agganciare la sfera.

11' - Corner per il Lecce, Sommer esce e tira via la palla con un pugno. Poi Mkhitaryan regala una rimessa al Lecce.

10' - Attenzione, il Lecce si fa propositivo. Carlos Augusto compie un bel salvataggio aereo sul cross di Gallo dalla sinistra.

7' - Falcone si riprende, il gioco riparte.

6' - Bonny! Primo lampo nerazzurro col francese che riceve palla da Mkhitaryan dopo un regalo di Gandelman, dribbla tre difensori e poi calcia costringendo Falcone ad allungarsi e mandare in corner. Falcone che poi resta a terra dolorante.

4' - Bastoni riesce a trovare un bel cross per Thuram che colpisce male il pallone, mandando la palla direttamente sul fondo.

2' - Pierotti strappa palla a Zielinski e parte in avanti, poi però inciampa sul contrasto del polacco. Maresca ci pensa un po' ma poi fischia fallo a favore del Lecce.

-----

20.46 - Primo pallone della partita per il Lecce: PARTITI!

20.43 - Barella e Falcone davanti a Maresca per il soreggio.

20.42 - Inter e Lecce entrano in campo per il prepartita.

20.39 - Prima della partita, Lautaro Martinez riceve il premio di Player of the Month di dicembre della Serie A.

20.32 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. Tra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.

-----