Il Genoa si riversa sul mercato per aggiustare la stagione e tra gli obiettivi c'è anche Kristjan Asllani, in prestito al Torino dall'Inter. I primi mesi dell'albanese in granata sono stati un flop e così Baroni l'ha tagliato: si cerca una nuova sistemazione.

"Il calciatore di proprietà dell’Inter, dopo esser stato scaricato dal Torino, è ora seguito con maggiore attenzione dai liguri, che hanno intensificato i contatti con il suo entourage per conoscere le richieste economiche", conferma oggi il Corsport.