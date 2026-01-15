"Titolo d’inverno, ma soprattutto un insperato +6 sul Napoli. In una serata complicata, l’Inter soffre le pene dell’inferno per mettere sotto un generoso Lecce, ma completa la sua missione, a differenza appunto dei partenopei, fermati dal Parma". Questo il commento del Corriere dello Sport sull'1-0 nerazzurro ai salentini di Di Francesco.

"Oggi toccherà al Milan provare a contenere lo scatto nerazzurro. Altrimenti, quella di ieri sera potrebbe essere la prima vera svolta del campionato. Certo, Chivu può sorridere più che altro per il risultato, ma evidentemente c’è chi sta peggio. Peraltro gare del genere capitano in un campionato e se si portano a casa comunque sono segnali. Doveroso sottolineare come a vantaggio del tecnico rumeno ci sia una rosa che offre risorse e soluzioni. Il turnover iniziale non ha funzionato granché, ma dalla panchina ha comunque potuto pescare Esposito, che ha poi deciso la sfida. E anche il tridente, con Thuram e Lautaro, si è rivelato la mossa azzeccata per sfondare l’impianto difensivo disegnato da Di Francesco, comprensibilmente rammaricato al fischio finale".