Con la doppietta rifilata alla Pro Patria, Antonino La Gumina non ha solo trascinato al ritorno alla vittoria l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi: l'ex Sampdoria si è infatti guadagnato la nomination per la formazione ideale della 20esima giornata del campionato di Serie C. La Gumina, coi due gol messi a segno domenica, è arrivato a quota sette nella classifica marcatori del girone A, a meno tre dal leader, il bomber del Lecco Leon Sipos.