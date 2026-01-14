Quanto può pesare l'assenza di Hakan Calhanoglu? E come l'Inter potrebbe sostituirlo? A rispondere alle domande ci pensa Gigi De Canio che, ospite sulle frequenze di TMW Radio, esprime il suo pensiero sull'infortunio del centrocampista turco: "Per l'eventuale sostituto faccio fatica, Barella è un adattamento. Non so se sia più utile rinunciare alla sua spinta davanti, certamente l'assenza del turco è notevole per l'Inter. Al di là delle geometrie, anche il tiro da fuori e la sua capacità di risolvere le sfide la rendono un'assenza non da poco. Un certo Ancelotti, quando era a Napoli, utilizzava Zielinski in quella posizione ed è stato criticato. Ci ha visto lungo e prima di tutti gli anni invece".