Nonostante la partita infrasettimanale, l'avversario non certo blasonato e il freddo, il colpo d'occhio del Meazza per Inter-Lecce è di tutto rispetto. Nello specifico, come comunicato dal club, sono presenti 69.321 spettatori per assistere al recupero della 16esima giornata di Serie A.

Nel settore ospiti si registrano 709 presenze.