Nonostante la partita infrasettimanale, l'avversario non certo blasonato e il freddo, il colpo d'occhio del Meazza per Inter-Lecce è di tutto rispetto. Nello specifico, come comunicato dal club, sono presenti 69.321 spettatori per assistere al recupero della 16esima giornata di Serie A.

Nel settore ospiti si registrano 709 presenze.

Sezione: News / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 22:06
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
