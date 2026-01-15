Ivan Perisic è una delle ipotesi che l'Inter sta valutando per rafforzare il settore degli esterni. Come riporta Tuttosport, il Psv Eindhoven ha risposto negativamente davanti alla possibilità di privarsi del giocatore a metà stagione, ma un'eventuale uscita di scena dalla Champions League potrebbe cambiare le valutazioni anche in seno alla società olandese.
In generale, secondo il quotidiano, bisognerà fare attenzione alle occasioni dell'ultima settimana di mercato.
