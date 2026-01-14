Lotta scudetto sempre più imprevedibile: sulla Gazzetta dello Sport torna a parlarne l'ex allenatore Andrea Stramaccioni, oggi stimato opinionista tra Dazn e Rai.

La classifica ora sembra delineare una corsa a tre per lo scudetto: Inter, Milan e Napoli. Che seconda parte di campionato si aspetta?

"Campionato bellissimo: mai a gennaio ci sono state cinque squadre raggruppate così in vetta. Ma, soprattutto, mai la sensazione proveniente dal campo che gli scontri diretti ancora non delineino una squadra palesemente superiore alle altre".

Tra oggi e domani si giocano le partite da recuperare: quanto inciderà questo turno infrasettimanale extra?

"Due partite casalinghe da non sottovalutare per Inter e Napoli. Chivu a un giorno dalla gara ha dato riposo a tutti ed è un segnale che in questi momenti la testa conta più di uno schema ripetuto sul campo".

È però il Milan che sembra avere l’impegno più complesso, a Como: quanto rischia contro Cesc Fabregas?

"È un vero e proprio big match per i rossoneri, quello sul Lago. In questa stagione il Como in casa non ha mai perso e soprattutto non l’ho mai visto in difficoltà. E Fabregas vuole portare il Sinigaglia a 68 metri di larghezza per trasformarlo in un piccolo “Nou Camp” sul Lago per sfruttare le qualità dei suoi talentuosi esterni: affascinante. Sarà una partitissima".

Sull’altro fronte di Milano c’è invece l’Inter, prima davanti a tutte: Beppe Marotta può comunque ritoccare la rosa in qualche modo?

"Intendiamoci, l’Inter è fortissima anche così, ma resto della mia idea: serve un’alternativa a destra, perché i quinti sono troppo determinanti nel 3-5-2 offensivo nerazzurro. Negli ultimi anni, spesso proprio a gennaio, l’Inter ha cercato di colmare questa lacuna. Da gennaio 2022 fino allo scorso anno si sono susseguiti Gosens, poi Cuadrado, poi Buchanan e infine Zalewski. Però non è per niente facile individuare a oggi un profilo raggiungibile e da Inter".

Per concludere: vede l’Inter favorita?

"Napoli e Inter le valuto sullo stesso piano: lo dice il match di San Siro... Con Milan, Juventus e Roma pronte a rovinare la festa di chi ha dominato la Serie A negli ultimi tre anni...".