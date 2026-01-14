Lotta scudetto sempre più imprevedibile: sulla Gazzetta dello Sport torna a parlarne l'ex allenatore Andrea Stramaccioni, oggi stimato opinionista tra Dazn e Rai.
La classifica ora sembra delineare una corsa a tre per lo scudetto: Inter, Milan e Napoli. Che seconda parte di campionato si aspetta?
"Campionato bellissimo: mai a gennaio ci sono state cinque squadre raggruppate così in vetta. Ma, soprattutto, mai la sensazione proveniente dal campo che gli scontri diretti ancora non delineino una squadra palesemente superiore alle altre".
Tra oggi e domani si giocano le partite da recuperare: quanto inciderà questo turno infrasettimanale extra?
"Due partite casalinghe da non sottovalutare per Inter e Napoli. Chivu a un giorno dalla gara ha dato riposo a tutti ed è un segnale che in questi momenti la testa conta più di uno schema ripetuto sul campo".
È però il Milan che sembra avere l’impegno più complesso, a Como: quanto rischia contro Cesc Fabregas?
"È un vero e proprio big match per i rossoneri, quello sul Lago. In questa stagione il Como in casa non ha mai perso e soprattutto non l’ho mai visto in difficoltà. E Fabregas vuole portare il Sinigaglia a 68 metri di larghezza per trasformarlo in un piccolo “Nou Camp” sul Lago per sfruttare le qualità dei suoi talentuosi esterni: affascinante. Sarà una partitissima".
Sull’altro fronte di Milano c’è invece l’Inter, prima davanti a tutte: Beppe Marotta può comunque ritoccare la rosa in qualche modo?
"Intendiamoci, l’Inter è fortissima anche così, ma resto della mia idea: serve un’alternativa a destra, perché i quinti sono troppo determinanti nel 3-5-2 offensivo nerazzurro. Negli ultimi anni, spesso proprio a gennaio, l’Inter ha cercato di colmare questa lacuna. Da gennaio 2022 fino allo scorso anno si sono susseguiti Gosens, poi Cuadrado, poi Buchanan e infine Zalewski. Però non è per niente facile individuare a oggi un profilo raggiungibile e da Inter".
Per concludere: vede l’Inter favorita?
"Napoli e Inter le valuto sullo stesso piano: lo dice il match di San Siro... Con Milan, Juventus e Roma pronte a rovinare la festa di chi ha dominato la Serie A negli ultimi tre anni...".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 09:38 CdS - Dumfries accelera, ma Chivu continua a sperare in Darmian e... nel mercato
- 09:24 CdS - Chivu cambia: dentro De Vrij, Diouf, Sucic e Bonny: la probabile formazione
- 09:10 CdS - Calhanoglu mette nel mirino la Juve. Conseguenze anche per Frattesi?
- 08:56 GdS - Diouf a destra, Acerbi in difesa: la probabile formazione
- 08:42 Scudetto, Stramaccioni: "Inter e Napoli in pole, ma occhio a Milan, Juve e Roma. E a Chivu serve un'alternativa a destra perché nel 3-5-2..."
- 08:28 GdS - Offerti Molina e Meunier: no di Ausilio. Doppio colpo per il futuro
- 08:14 GdS - Dumfries sta meglio: a disposizione di Chivu verso la fine di febbraio
- 08:00 Preview Inter-Lecce - Chivu, turnover moderato. Zielinski in regia
- 00:00 Dettagli da non sottovalutare
- 23:59 Torino, Baroni: "Teniamo alla Coppa Italia, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi"
- 23:50 Sky - L'Hajduk Spalato rifiuta la prima offerta dell'Inter per Mlacic, nerazzurri pronti a rilanciare. C'è ottimismo
- 23:43 Torino, Vlasic avvisa l'Inter: "Siamo cambiati rispetto alla prima di campionato. Siamo più forti"
- 23:30 Marcolin: "L'organico dell'Inter è il più forte del campionato di Serie A"
- 23:16 Abodi: "Mia l'idea di Sessa come commissario per gli stadi. Nel prossimo CDM il decreto"
- 23:02 Coppa Italia, Roma ko all'Olimpico sotto i colpi del Torino: granata al quarto di finale contro l'Inter
- 22:48 Domenica all'Arena Civica c'è Inter-Juve femminile: ingresso gratuito per i tifosi
- 22:34 Bundesliga, il Borussia Dortmund si sbarazza del Werder Brema: tris giallonero con Schlotterbeck, Sabitzer e Guirassy
- 22:20 Sabatini: "Inter-Napoli è stato uno spettacolo calcistico puro. Ma i nerazzurri avrebbero bisogno di un Matthäus"
- 22:06 Maresca e l'Inter si rivedono dopo quasi due anni: l'ultima volta fu 1-0 con la Juve a San Siro
- 21:52 Doppietta decisiva alla Pro Patria, La Gumina entra nella Top XI della 20esima giornata di Serie C
- 21:38 Juan Jesus, l'agente: "Ha fatto bene ovunque abbia giocato. Critiche post-scudetto superate da tutto il Napoli"
- 21:24 Confermare il ruolino di marcia per dare valore al pari contro il Napoli: c'è un motivo per essere ottimisti
- 21:09 Asllani-Torino al capolinea, la conferma di Petrachi: "È sul mercato, questo è abbastanza evidente"
- 20:55 Bastoni dopo il pari con il Napoli: "Siamo rimasti lucidi ed equilibrati, altre volte abbiamo perso la testa"
- 20:40 Chivu tiene alta la guardia: "Scudetto, sarà una lotta punto a punto fino alla fine. Ci sarà da battagliare"
- 20:26 Napoli, Rrahmani: "Gli episodi hanno deciso il risultato, ma è giusto così. Il campionato è ancora lungo"
- 20:11 Lega Serie A, Dimarco è l'unico interista inserito nella Top 11 della 20esima giornata. Presente anche McTominay
- 19:56 Parma, Keita: "Con Chivu ho fatto dei passi in avanti. Mi ha dato fiducia e tanti consigli"
- 19:42 Sky - Novità Acerbi e Carlos Augusto, Zielinski play e Bonny in attacco: la probabile dell'Inter contro il Lecce
- 19:29 Inter-Lecce, Lautaro e Thuram al top per i marcatori. Bella quota per il tris di Dimarco
- 19:15 Galatasaray-Frattesi, trattativa in frenata. Romano fa il punto e aggiunge: "C'è anche la Juve, ma con un nodo importante"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB RIVIERA di RIMINI. Le ULTIME su CALHA e su INTER-LECCE
- 18:51 Milan, Saelemaekers: "Lo Scudetto sarebbe un sogno bellissimo. Inter e Napoli fortissimi però..."
- 18:37 Domani sera Inter-Lecce, San Siro riapre le sue porte dalle 18.45: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 18:23 Qui Lecce - Di Francesco ritrova Camarda, Morente e Jean, out i tre squalificati: i convocati per l'Inter
- 18:08 Giudice Sportivo Serie C, entrano nell'elenco dei diffidati i nerazzurri Alexiou e Kamaté
- 17:54 Milan, tegola per Allegri: frattura ad un dito del piede e stop per Niclas Fullkrug
- 17:39 Joao Cancelo spiega: "C'erano club interessati, ma per il Barcellona ho un sentimento speciale"
- 17:25 Inter-Pisa, settore ospiti tutto esaurito: saranno oltre 4.300 i tifosi toscani a San Siro
- 17:12 UFFICIALE - Joao Cancelo torna al Barcellona: dopo una lunga attesa, arriva il comunicato
- 16:58 DAZN - Inter-Napoli vista da bordocampo: le reazioni di Conte e Chivu agli episodi chiave della partita
- 16:44 Valentin Carboni si sta già prendendo il Racing: gran gol in allenamento e soprannome nuovo di zecca
- 16:29 Inter-Napoli, nessun dubbio su Dimarco. Poi parola al centrocampo
- 16:15 Le quote non mentono: Inter nettamente favorita sul Lecce, il blitz salentino è offerto a 20!
- 16:00 UFFICIALE - Nuovo acquisto in casa Lecce: arriva a titolo definitivo Ngom dall'Estrela Amadora
- 15:45 Cuesta, all. Parma: "A Napoli come contro l'Inter? Non so, mi sembra difficile"
- 15:32 Open VAR, De Marco: "Soddisfatti di Doveri. Rrahmani-Mkhitaryan, step on foot codificato: è assolutamente rigore"
- 15:18 fcinJakirovic vuole presto l'Inter, ecco perché. Cifre e concorrenza per un giovane monitorato da mesi
- 15:09 Giudice Sportivo - Conte squalificato due turni, multa per l'Inter. Mano pesante per Gaspar del Lecce
- 15:03 Colonia-Inter in Youth League, serata record per il calcio tedesco: già venduti 25mila biglietti
- 14:49 Manicone: "Udinese, contro l'Inter pronostico scritto ma la partita va giocata"
- 14:35 Inter-Napoli fa il boom di ascolti su DAZN: oltre 2 milioni gli spettatori del big match di San Siro
- 14:21 Trevisani: "Inter-Napoli, arbitraggio da 9 di Doveri. Ci ha fatto vedere la partita più bella in Serie A degli ultimi 5 anni"
- 14:07 Lecce, Di Francesco: "Con l'Inter dovremo saper soffrire, ci sarà qualche accorgimento tattico. Camarda quasi sicuramente out"
- 13:53 Genoa, brusca frenata per Bento: l'Al Nassr blocca tutto, ecco perché
- 13:38 Como, mossa di Fabregas: il tecnico chiede e ottiene l'allargamento del campo del Sinigaglia
- 13:24 Tedesco: "Bastoni il mio giocatore preferito in Serie A. Per me è top, con e senza palla"
- 13:10 K-Sport nuovo Offlicial Supplier dell'Inter. Il CEO Guidotti: "Una responsabilità e un privilegio"
- 12:56 Cusatis, all. Alcione Milano: "Stabile è un giocatore alla Bastoni. Va lasciato crescere e sbagliare"
- 12:42 Risentimento al soleo, venti giorni di stop per Calhanoglu: salterà la volata di Champions League
- 12:32 Esami per Calhanoglu: risentimento muscolare al soleo sinistro. Il turco sarà rivalutato nei prossimi giorni
- 12:28 Julio Baptista: "Mi piace Pio Esposito, può fare strada. Gli auguro una carriera come la mia"
- 12:13 Designati gli arbitri dei recuperi della 16esima giornata: Maresca per Inter-Lecce, Maggioni al VAR
- 12:00 La VIGILIA di INTER-LECCE, la STRANA SCELTA di CHIVU, le ULTIME su CALHA e GALATASARAY-FRATTESI...
- 11:55 Dumfries: "L'infortunio una dura battaglia mentale. Sembra che potrò tornare in campo prima del previsto"
- 11:44 Kicker - Jakirovic, il Salisburgo sfida l'Inter: già presentate le offerte. E occhio alla Bundesliga
- 11:30 Conte, l'elogio ai propri giocatori: "Siete stati una squadra vera"
- 11:16 Blitz di mercato dell'Atalanta: arriva Raspadori per 25 milioni di euro
- 11:02 Galatasaray a Milano, ed è solito caos mediatico: voci su Calhanoglu, ma può già arrivare l'offerta per Frattesi
- 10:48 SI - Asllani poco interessato alle ipotesi estere. Ma in Italia è tutto fermo