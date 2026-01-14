Prima dell'inizio di Inter-Lecce, a bordocampo, si è tenuta la premiazione di Lautaro Martinez, eletto 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di dicembre. Accantoi all'attaccante argentino, anche il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. 

Lautaro ha conquistato il premio arrivando davanti a Hojlund, Pulisic, Scamacca, Vlasic e Yildiz.

Sezione: News / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 20:52
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print