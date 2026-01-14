Raggiunto da DAZN sul prato di San Siro poco prima dell'inizio del secondo tempo, Riccardo Sottil commenta brevemente i primi 45' di Inter-Lecce: "Il mister ci ha chiesto di continuare così, l'Inter è una grande squadra con grandi giocatori che ti possono mettere sotto. Dobbiamo ripartire mantenendo l'atteggiamentio, senza nessun calo". 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 21:52
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print