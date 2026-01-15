Un secondo ritorno all'Inter di Ivan Perisic è poco probabile, secondo quanto riporta Eindhovens Dagblad. Il motivo è sostanzialmente economico, visto che il PSV non è disposto a svendere uno dei suoi leader, che di recente ha prolungato il contratto fino al 2027. Stando al quotidiano olandese, che non specifica il valore del cartellino dell'ex nerazzurro, il club italiano potrebbe offrire pochi milioni di euro. Non sufficienti per dare l'ok alla cessione di Perisic a metà stagione. 

Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 13:29
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ho cominciato a lavorare per Fcinternews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
