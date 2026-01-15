Un secondo ritorno all'Inter di Ivan Perisic è poco probabile, secondo quanto riporta Eindhovens Dagblad. Il motivo è sostanzialmente economico, visto che il PSV non è disposto a svendere uno dei suoi leader, che di recente ha prolungato il contratto fino al 2027. Stando al quotidiano olandese, che non specifica il valore del cartellino dell'ex nerazzurro, il club italiano potrebbe offrire pochi milioni di euro. Non sufficienti per dare l'ok alla cessione di Perisic a metà stagione.
