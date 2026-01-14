Il tecnico del Lecce Eusebio di Francesco si è soffermato brevemente anche ai microfoni di Sky a fine partita: "C'è rammarico perché nei primi 60 minuti abbiamo concesso poco, siamo partiti anche bene secondo tempo. Siamo mancati nella parte centrale del secondo tempo, dopo i cambi dell'Inter che hanno dato freschezza e noi ci siamo abbassati troppo. Ho cercato di cambiare per tenere palla su, la reazione dell'Inter è stata forte ma non ha creato poi tanto. Sul gol siamo stato sfortunati, potevamo fare meglio, peccato perchè abbiamo concesso veramente poco al'Inter stasera".