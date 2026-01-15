Con la vittoria di ieri arrivata di fronte al Lecce, l'Inter ha completato la "collezione" di vittorie contro le ultime dieci in classifica nel girone d'andata. Ne scrive oggi Tuttosport, sottolineando le difficoltà trovato dai nerazzurri e alla fine risolte grazie alla rete di Pio Esposito, che ha portato a 25 l'ammontare di reti contro le formazioni della seconda metà della graduatoria, a fronte di sole 4 subite.

Peggior primo tempo di stagione, quello di ieri (secondo il quotidiano) ma poi l'Inter ha trovato comunque la strada per la vittoria con una sgasata, inserendo un attaccante in più. Il girone d'andata si chiude quindi a 45 punti, più quello conquistato lo scorso weekend col Napoli che già riguarda il ritorno. Un bottino a cui, si legge, hanno contribuito Marotta e Ausilio allungando la qualità del reparto avanzato. Col 3-4-3 e nonostante un serbatoio in riserva, alla fine la squadra ne è venuta a capo.