Carlos Augusto è il primo calciatore dell’Inter che commenta ai microfoni di DAZN questa vittoria pesantissima contro il Lecce: “È stata una grande vittoria, tutti quelli che hanno giocato di meno danno tutto per la squadra ed è questo che importa”.

Importa anche essere campioni d’inverno?

“Certo. Dà fiducia al gruppo, poi ci sono giocatori esperti che capiscono il momento del campionato. È stata una partita difficile contro una squadra che si chiude bene, ma abbiamo fatto bene il nostro lavoro e continuiamo così”.

Com’è avere il giorno di riposo prima della partita?

“Questa è la prima volta che mi succede. Il mister ha la fiducia nostra e sa che siamo dei calciatori che facciamo di tutto per l’Inter e per aiutarlo. Sa che siamo responsabili e che la cosa più importante è concentrarci sulla partita anche se non ci sono allenamenti. Oggi ci siamo trovati tutti pronti per fare la partita”.

Una vittoria diversa, di cuore e di voglia, dopo un primo tempo difficile, quanto è importante?

“Il primo tempo è stato un po’ complicato per colpa nostra; eravamo lenti con la palla, non eravamo noi stessi. Ma ci sono partite così, non si possono segnare cinque gol a partita. Loro hanno fatto il loro compito molto bene, si sono chiusi bene. Dopo il gol abbiamo mostrato che questo gruppo è unito per la causa, che è quella di vincere”.

Quando avete scoperto dello 0-0 del Napoli?

“Alla fine guardiamo tutte le partite ma dobbiamo essere concentrati su noi stessi, se non vinciamo noi non vale nulla quello che succede di là”.