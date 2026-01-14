"Non ci sono gare facili in campionato. Il primo tempo, per colpa nostra, non eravamo svegli, siamo stati lenti con la palla. Nella ripresa siamo entrati più attenti e concentrati. Siamo riusciti a vincere una partita più complicata del previsto". Così Carlos Augusto in conferenza stampa dopo Inter-Lecce 1-0. 

"Alla fine guardiamo tutte le partite, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se non vinciamo le nostre partite, non importa cosa fanno gli altri". 

Quanto è importante avere Pio Esposito come vertice?
"Pio ha caratteristiche che ti aiutano, ma anche le altre punte fanno bene quel lavoro. Anche Bonny ha fatto bene, sono felice che Pio abbia segnato. Nell'esultanza si vede che siamo un bel gruppo". 

