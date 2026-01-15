"Quando la vittoria sembrava una pia speranza e l’Inter pareva avviata a condividere con il Napoli un mesto 0-0, ci ha pensato Pio (Esposito) a depositare in banca tre punti fondamentali". Con un gioco di parole, la Gazzetta dello Sport commenta l'1-0 nerazzurro sul Lecce nel recupero della 16esima giornata di campionato.

"La capolista è sempre più capolista, ha messo 6 gradini tra sé e il Napoli, in attesa del Milan, che stasera a Como potrebbe non avere vita facile - aggiunge la rosea -. Il successo contro il Lecce è stato faticoso causa turnover e stanchezza, però meritato. Bravo Eusebio Di Francesco a incartare l’avversario per 78 minuti. E bravo Chivu ad andare oltre il 3-5-2 e a trovare la soluzione: al 62’ ha tolto Mkhitaryan e inserito Lautaro per passare al 3-4-2-1. Sei minuti più tardi è arrivato il gol decisivo di Esposito, che era entrato per Bonny".

C'è un numero che salta all'occhio: decimo gol dell’Inter nell’ultimo quarto d’ora in A, nessuno ha fatto meglio. Il dato è significativo: secondo la Gazzetta, dimostra come l’Inter in Italia prenda gli avversari per sfinimento.