L'Inter comincia a preparare il terreno per l'addio di Yann Bisseck. Questo è quanto sostiene il giornalista Sacha Tovalieri secondo il quale il club nerazzurro avrebbe già individuato il nome per la sostituzione del tedesco: si tratta del 20enne difensore centrale del Reims Abdoul Koné, che sta attirando l'attenzione di diversi importanti club europei.

Koné è già monitorato da società come Monaco e Bayer Leverkusen, ma anche l'Inter starebbe valutando l'acquisto del giocatore. La dirigenza del Reims, consapevole del valore del suo talento, punta a ottenere almeno 20 milioni di euro per valutare la partenza del franco-ivoriano, sotto contratto fino al 2029.